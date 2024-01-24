Суд в Альметьевске рассматривает дело пристава-мошенницы, похитившей 3,4 млн рублей

В Альметьевском городском суде слушается уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя, обвиняемой в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом рассказал старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, женщина, используя свое служебное положение, с июля 2021 по май 2022 года похитила более 3,4 миллиона рублей с депозитного счета ФССП.

Обвиняемая вместе со своим знакомым, которого она указала как «взыскателя» по исполнительному производству, присвоила деньги. Средства делились между соучастниками и использовались ими в личных целях. Женщина полностью признала свою вину.

Следствие также установило, что второй соучастник преступления умер. О результатах рассмотрения дела будет объявлено дополнительно.

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