В Белграде горит крупнейший в городе китайский рынок

В Сербии горит крупнейший в Белграде китайский рынок. Сильный пожар тушат свыше 60 пожарных с 18 пожарными машинами и двумя вертолетами. Сигнал о пожаре поступил еще около 9 утра.

Огонь практически полностью захватил крытый рынок, задымленным оказался район Нови-Београд (Новый Белград).

Как сообщает «РИА Новости», ссылаясь на слова представителей МВД, пока сообщений о пострадавших нет.

По мнению местных жителей, возгорание началось в одной из точек общепита, расположенных в торговом центре. По словам очевидцев, ранее здесь уже горело из-за неисправной проводки.

Сообщается, что этот же рынок пережил пожар в августе 2021 года.



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Илина Хакимова