Тысячи добровольцев обеспечивают пожарную безопасность в Татарстане

В Татарстане активно работают подразделения добровольной пожарной охраны. На сегодняшний день их уже 1577, включая 652 команды и 925 дружин. В них состоят около 8 тысяч человек. Об этом рассказали на коллегии Главного управления МЧС России по Татарстану.

Только в прошлом году добровольцы 1066 раз выезжали на вызовы, из которых в 536 случаях прибыли на место первыми. 115 пожаров им удалось потушить самостоятельно до прибытия профессиональных пожарных.

Несмотря на все усилия, в 17 командах добровольцев не хватает пожарной техники. Еще в 15 техника есть, но она долго ремонтируется, а в пяти командах — уже больше полугода.

Правительство Татарстана поощряет своих героев. За спасение людей назначается ежегодная премия в размере 50 тысяч рублей. А самих добровольцев награждают медалями, благодарственными письмами и другими знаками отличия.

Так, по итогам 2023 года один человек был награжден денежной премией за спасение людей. А 16 добровольцев получили ведомственные медали и другие награды за помощь в спасении жизней и тушении пожаров.