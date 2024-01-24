Татарстан занял первое место в рейтинге по соответствию ESG-критериям

Национальное рейтинговое агентство с экспертами ESG-лаборатории МГУ представили обновленный рейтинг регионов по уровню устойчивого развития и интеграции в свою деятельность в 2023 году ESG-критериев (Environmental — окружающая среда, Social — социальная ответственность, Governance — управление).

Первое место в рейтинге занял Татарстан.

Как рассказали в пресс-службе Минэкологии республики, на втором месте оказалась Москва, на третьем — Московская область. В топ-5 также вошли Липецкая область и Санкт-Петербург.

Уточняется, что в рэнкинге 2023 года Татарстану удалось «обеспечить сбалансированность показателей по всем блокам рэнкинга и вырваться в лидеры благодаря комплексной работе по всем направлениям ESG-повестки», обогнав при этом Москву.

Столица уступает республике по группе показателей экологического блока (E).

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Илина Хакимова