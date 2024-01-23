Масштабные сбои наблюдаются в работе YouTube в России

В работе видеохостинга YouTube возникли неполадки, на которые жалуются пользователи в России. Согласно данным сервиса Downradar, к 22:32 по московскому времени было зарегистрировано 5 424 жалобы от пользователей из разных городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.



Наиболее распространенные проблемы связаны с общим сбоем в работе видеохостинга (42%), сбоями в работе сайта (27%), невозможностью загрузить видео (21%) и проблемами с приложением (4%).

На данный момент причины неполадок не уточняются. Пользователи ожидают восстановления нормальной работы YouTube.

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Маргарита Головатенко