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В Татарстане до конца года закрыли движение по дороге Кичуй — Кузьминовка

20:45, 23.01.2024
В Татарстане до конца года закрыли движение по дороге Кичуй — Кузьминовка
Фото: скриншот realnoevremya.ru/"Яндекс.Карты"

В Татарстане до конца 2024 года закрыли движение по дороге Кичуй — Кузьминовка, сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Объезд осуществляется с установкой дорожных знаков, согласно утвержденной схемы организации дорожного движения по следующим дорогам:

  • Альметьевск — Чупаево;
  • «Казань — Оренбург» — Маметьево — Чупаево;
  • Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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