В Татарстане до конца года закрыли движение по дороге Кичуй — Кузьминовка
В Татарстане до конца 2024 года закрыли движение по дороге Кичуй — Кузьминовка, сообщает пресс-служба Миндортранса республики.
Объезд осуществляется с установкой дорожных знаков, согласно утвержденной схемы организации дорожного движения по следующим дорогам:
- Альметьевск — Чупаево;
- «Казань — Оренбург» — Маметьево — Чупаево;
- Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном.
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