Олимпийский чемпион Евгений Тищенко готовит команду для «Игр будущего»

Известный боксер и чемпион мира по боксу Евгений Тищенко будет тренером команды Gamers of Future на предстоящих «Играх будущего 2024». Команда будет соревноваться в фиджитал-единоборствах, новом формате, объединяющем реальные бои и виртуальные файтинги, сообщает «Матч ТВ».



В тренерский штаб команды также войдет известный боец MMA Иван Штырков. Участники команды проведут схватки по правилам Союза ММА России и сыграют в файтинг Mortal Kombat 11. Турнир состоится в феврале 2024 года в Казани.

Среди членов команды — Денис Лаврентьев, Тимур Нагибин, Ильяс Хамзин и чемпионка мира по самбо Любовь Сальникова.

Международный турнир по фиджитал‑спорту «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на 10 спортивных объектах в Казани и Сочи.



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Маргарита Головатенко