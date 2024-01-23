На предприятии Миноборонпрома Азербайджана прогремел взрыв

На заводе Миноборонпрома Азербайджана прогремел взрыв. Как сообщает генпрокуратура страны, инцидент произошел на предприятии «Араз» в Ширванском районе.

По данным ведомства, в результате происшествия пострадали три человека. Это мужчины 1992, 1999 и 2001 гг. рождения. Сейчас прокуратура осматривает место взрыва.

Как считают в прокуратуре, взрыв произошел в одном из цехов завода в результате удара молотком по 120-миллиметровому снаряду минометного орудия.

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