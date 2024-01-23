«Ак Барс» сыграет четыре домашних матча во Дворце спорта — на них пустят только владельцев абонементов

Казанский «Ак Барс» сыграет четыре домашних матча в феврале во Дворце спорта. Это связано с проведением «Фиджитал-игр» в «Татнефть Арене», сообщает пресс-служба клуба.

Речь идет о следующих встречах:

«Ак Барс» — «Металлург» Мг 15 февраля в 19.00;

«Ак Барс» — «Локомотив» 21 февраля в 19.00;

«Ак Барс» — «Амур» 24 февраля в 17.00;

«Ак Барс» — «Адмирал» 26 февраля в 19.00.

Матчи смогут посетить только владельцы абонементов. Им нужно заранее оформить заявку, после чего они смогут получить билеты. Проход на стадион будет осуществляться только по полученным билетам, абонементные карты работать не будут. Также не будет открытой продажи билетов.

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