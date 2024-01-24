Исследование: продажи новых смартфонов в Казани за год выросли на 41%

Продажи новых смартфонов в Казани за год выросли на 41%. При этом продажи б/у смартфонов остались на высоком уровне 2022 года, когда вторичный рынок устройств пережил резкий рост (+27% год к году). Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито».

Средняя стоимость покупки мобильного телефона «с пробегом» в 2023 году составила 21 тысячу, нового телефона — 48 тысяч рублей.

Доля продаж в количественном выражении по брендам: Apple — 66%, Samsung — 12%, Xiaomi — 12%, Honor — 3%, realme — 2%. Самый заметный рост продаж показали марки Tecno и Infinix — в 4 и в 5 раз соответственно.

Первое место в рейтинге казанцев по количеству проданных смартфонов занимает Apple. Доля бренда среди всех приобретенных устройств составила 66%. При этом продажи этих телефонов продолжают расти — за прошлый год они увеличились на 15% по сравнению с 2022-м, а в сегменте новых устройств — на 54%. Средний чек покупки составил 60 тысяч рублей за новый телефон и 28 тысяч за б/у.

Второе место занимает Samsung — на продажи этой марки пришлось 12% от всех сделок по покупке телефонов. В 2023 году жители столицы Татарстана покупали устройства на 3% реже, чем в прошлом. Цены на новые смартфоны составили 44 тысячи, а на те, что были в использовании, — 14 тысяч.

Тройку лидеров замыкает Xiaomi с долей в 12% от всех продаж. Спрос ни них уменьшился на 1%. Средний чек в 2023 году составил 21 тысячу рублей за новый гаджет и 8 тысяч рублей за б/у.

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