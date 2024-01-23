Из-за брошенных машин сбивается график движения казанских троллейбусов и трамваев

Казанские троллейбусы и трамваи не могут своевременно добраться до пункта назначения из-за брошенных и оставленных на трамвайных путях машин. Об этом предупредили в МУП «Метроэлектротранс».

— Только сегодня с утра произошло уже девять случаев оставления машин на путях и посередине дороги на проезжей части, что закрывает доступ токоприемников к контактной сети. Это полностью блокирует движение электрического общественного транспорта, — рассказали в пресс-службе предприятия.

Там уточнили, что брошенные машины эвакуируют с участием сотрудников ГИБДД. Однако этот процесс занимает время. Как подчеркнули в «Метроэлектротрансе», ко всем владельцам машин будут выставлены требования за задержку движения электрического транспорта.

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