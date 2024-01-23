В России с 1 февраля повысят соцвыплаты и меры поддержки для ветеранов войны

С 1 февраля 2024 года размеры всех социальных выплат и мер поддержки ветеранам Великой Отечественной войны будут увеличены на 7,4%. Об этом сообщила заместитель министра труда и соцзащиты России Ольга Баталина.

По ее словам, повышение выплат происходит в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год.

Баталина также привела данные о средних размерах пенсий для различных категорий ветеранов. Так, инвалиды Великой Отечественной войны получают в среднем более 38 тысяч рублей в месяц, участники войны с инвалидностью — более 52 тысяч рублей, вдовы погибших участников войны — около 34 тысяч рублей.

Кроме того, ветеранам установлены ежемесячные денежные выплаты, размер которых также будет проиндексирован на 7,4% с февраля этого года. В частности, выплата для инвалидов войны составит 7 605 рублей в месяц.

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