В Куюках привлекли к ответственности должностное лицо за неубранные тротуары после наезда на ребенка

Прокуратура Пестречинского района Татарстана проверила информацию о травмировании ребенка, который поскользнулся и попал под машину в Куюках. Как рассказал старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, местные власти не обеспечили своевременную очистку тротуаров от снега и наледи.

— В адрес руководителя исполнительного комитета Богородского сельского поселения внесено представление. После вмешательства прокуратуры нарушения устранили, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, — рассказали в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел 9 января. Мальчик поскользнулся и попал под колеса автомобиля. Он не получил серьезных травм.

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