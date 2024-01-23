Фаниль Аглиуллин: доходы от госсобственности Татарстана за 2023 год составили 15,5 млрд рублей

Доходы от государственной собственности Татарстана за прошлый год составили 15,5 млрд рублей. Об этом на итоговой коллегии Министерства земельных и имущественных отношений рассказал глава ведомства Фаниль Аглиуллин.

— В бюджет Татарстана поступило 8,18 млрд, в местные бюджеты — 7,4 млрд, — передает его слова корреспондент «Реального времени».

Напомним, министерства Татарстана за 11 месяцев прошлого года суммарно перевыполнили установленный на 2023 год план по бюджету. Они заработали 11,12 млрд рублей, тогда как за весь год они должны были принести бюджету 11,024 млрд рублей.



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