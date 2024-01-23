СМИ: страны ЕС согласовали военную операцию в Красном море
Страны-члены Евросоюза согласовали военную операцию в Красном море. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.
— Государства Европейского Союза достигли принципиального согласия в вопросе о необходимости военной операции, обеспечивающей безопасность торгового судоходства в Красном море, — говорится в материале.
По словам главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля, страны ЕС «пока обсудили различные варианты этой миссии», цель которой — защита судов от нападений исламистских хуситов из Йемена.
Издание, цитируя агентство dpa, сообщает, что операция в лучшем случае должна начаться уже в феврале. Однако других деталей не сообщается.
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