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СМИ: страны ЕС согласовали военную операцию в Красном море

09:06, 23.01.2024

Страны-члены Евросоюза согласовали военную операцию в Красном море. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

— Государства Европейского Союза достигли принципиального согласия в вопросе о необходимости военной операции, обеспечивающей безопасность торгового судоходства в Красном море, — говорится в материале.

По словам главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля, страны ЕС «пока обсудили различные варианты этой миссии», цель которой — защита судов от нападений исламистских хуситов из Йемена.

Издание, цитируя агентство dpa, сообщает, что операция в лучшем случае должна начаться уже в феврале. Однако других деталей не сообщается.

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Илина Хакимова
ОбществоВласть
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