ЦБ: инфляция в России в 2023 году составила 7,42%

Центральный банк России опубликовал данные о годовой инфляции в стране за 2023 год. Согласно информации, годовая инфляция составила 7,42%. В декабре показатель замедлился до 0,73%.



Банк России объясняет это снижение устойчивой составляющей роста цен и замедлением удорожания товаров и услуг с волатильными ценами. Регулятор также отмечает, что темпы роста цен остаются повышенными по широкому спектру товаров и услуг уже шестой месяц подряд.

Несмотря на замедление инфляции, ЦБ прогнозирует, что жесткая денежно-кредитная политика будет ограничивать избыточный спрос и его последствия для инфляции. Регулятор указывает, что годовая инфляция снизится до 4—4,5% в 2024 году и останется вблизи 4% в долгосрочной перспективе.

Одним из факторов, способствовавших замедлению инфляции, стало снижение годового прироста коммунальных тарифов. Индексация тарифов была перенесена с июля 2023-го на декабрь 2022-й, и в декабре 2023-го тарифы не пересматривались. Это привело к замедлению годового повышения стоимости услуг и сближению с ростом цен на продукты питания.

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Маргарита Головатенко