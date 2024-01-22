Мэрия Казани: на ликвидацию последствий снегопадов потребуется не менее двух недель

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

На ликвидацию последствий снегопадов в Казани потребуется не менее двух недель, сообщили в мэрии города.



Такой непогоды Казань не видела 14 лет: за четыре дня в столице Татарстана выпало 106% от месячной нормы. Местами высота снега достигала 1 метра.

Чтобы убрать снег и наледь, были брошены все силы городских и коммунальных предприятий: 1 115 единиц спецтехники, из которой более 600 работали по плану «Буран». 162 машины обслуживали дворы и внутриквартальные проезды, только на снегоплавильные камеры железнодорожники доставили 55 тысяч тонн снега. Все, что не смогли принять, складировали на временных полигонах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

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Маргарита Головатенко