В Татарстане за неделю на пожарах погибли шесть человек

В Татарстане за неделю, с 15 по 21 января, погибли шесть человек, семь из них получили травмы, двоих удалось спасти, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.



Всего за минувшую неделю пожарно-спасательные подразделения совершили 205 выездов по тревоге, из них 55 раз — на тушение пожаров.

Основная причина пожаров: нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов — таковых 24 случая. В 13 пожарах причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей, еще 14 пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

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Марагрита Головатенко