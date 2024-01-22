Гололед в Татарстане привел к травме ребенка

Прокуратура Татарстана провела проверку по факту получения травмы 13-летним мальчиком в результате гололеда. Инцидент произошел у дома №9 на улице Комарова в поселке Камское Устье 22 ноября 2023 года.



Как выяснилось, управляющая компания не обеспечила своевременную и качественную очистку территории от снега и наледи, что привело к образованию опасного участка. В результате ребенок поскользнулся и получил перелом ноги.

Прокуратура внесла представление директору управляющей компании с требованием устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности. Акт реагирования находится на рассмотрении. Органы прокуратуры Татарстана держат ситуацию на контроле и следят за принятием мер по обеспечению безопасности жителей поселка.

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Маргарита Головатенко