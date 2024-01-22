В Татарстане выросла зарплата работников ЖКХ, но снизилось число сотрудников

В Татарстане увеличилась заработная плата работников жилищно-коммунального хозяйства, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на итоговой коллегии Минстроя республики, сообщает пресс-служба раиса РТ.

По данным за 2023 год, средняя зарплата в этой сфере составила 43 тысячи рублей, что на 11,4% больше, чем в предыдущем году. Также отмечается снижение числа сотрудников ЖКХ.



Марат Айзатуллин сообщил о росте зарплаты в строительной отрасли. В 2023 году она увеличилась на 8,3% и составила в среднем 51,3 тысячи рублей. Он также отметил, что численность работников в строительстве увеличилась на 14,4%.

Он подчеркнул важность привлечения квалифицированных кадров для развития отрасли и напомнил о 40 учебных заведениях Татарстана, которые готовят специалистов в области строительства — ежегодно они выпускают около 5 тысяч специалистов. Это соответствует ежегодной потребности рынка.

Министр призвал продолжать работу над повышением престижа рабочих профессий и привлечением молодежи в отрасль. Он считает, что это поможет удержать специалистов и способствовать развитию строительства и ЖКХ в регионе.

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Маргарита Головатенко