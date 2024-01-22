Татарстанцы скупают лопаты для уборки снега на маркетплейсах

Фото: realnoevremya.ru

Мощные снегопады, обрушившиеся на Поволжье и, в частности, Татарстан, поспособствовали резкому увеличению спроса на снегоуборочный инвентарь. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Wildberries.

— Наблюдаем резкий рост числа заказов в 20-х числах января на автомобильные лопаты для снега (+130%) и лопаты для уборки снега (+160%) по сравнению с декабрем 2023 года, сообщили на маркетплейсе, связав этот факт с разбушевавшейся в регионе стихией.

Аналитики компании использовали данные с пунктов выдачи заказов в Казани, Альметьевске, Чистополе и Набережных Челнах.

Отметим, что снеуборочные лопаты стали дефицитом и в розничных хозяйственных и строительных магазинах. В частности, автолюбители, живущие в деревне Куюки Пестречинского района, пожаловались корреспонденту «Реального времени», что «в наличии нигде нет» и приходится одалживать у соседей, чтобы раскопать из-под снега свои авто.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Напомним, что с 17 по 21 января только в столице Татарстана выпало 44 мм осадков, что составило 95% от месячной нормы. Объем осадков, выпавших за весь первый месяц этого года, равен 68 мм при норме в 46 мм. Соответственно, месячная норма уже превышена в 1,5 раза, рассказали в пресс-службе мэрии Казани со ссылкой на председателя Комитета внешнего благоустройства Игоря Саляхутдинова.

Галия Шакирова