КФУ определил дату празднования 220-летия университета

Главные мероприятия по празднованию 220-летия Казанского федерального университета пройдут 18 ноября в Казани, а перечень почетных гостей находится в работе, сообщили «Реальному времени» в КФУ. Тем не менее большая часть выдающихся выпускников Казанского университета, среди которых известные государственные деятели, промышленники, банкиры республики, примут в них участие. Казанский университет — один из старейших университетов России. 5 ноября 1804 года Александр I подписал Утвердительную Грамоту Казанского Императорского университета и его Устав.

В этом году в университете стартовали мероприятия, приуроченные к празднованию 220-летия КФУ. «На данный момент уже разработан комплексный план подготовки и проведения мероприятий. Наиболее крупные из них вошли в федеральный план, который утвердил оргкомитет во главе с заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко. Также часть мероприятий пройдет на университетском уровне», — рассказывал ранее президент Казанского федерального университета Рияз Минзарипов. По данным источников «Реального времени», ряд вопросов предполагалось согласовать с руководством оргкомитета на прошлой неделе, но из-за нелетной погоды визит зампреда правительства РФ Дмитрий Чернышенко в Казань не состоялся.

Напомним, в марте прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования 220-летия Казанского университета. Тогда же правительством РФ был утвержден оргкомитет из 20 членов. Его возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а его заместителями стали глава Татарстана Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В состав комиссии вошли гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель правления АО «Ак Барс» Зуфар Гараев, гендиректор КАМАЗА Сергей Когогин, гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, мэр Казани Ильсур Метшин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор КФУ Ленар Сафин.

Луиза Игнатьева