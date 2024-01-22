В Казани осталось почистить 5 км трамвайных путей

В Казани осталось очистить 5 километров путей из 132. Из них 1,5 км до Речного порта, 3,5 км до остановки «Химическая».

Более 500 сотрудников были вызваны на работу в выходные дни, чтобы обеспечить очистку станций метрополитена и электродепо от снега. Службы наземного транспорта также работали над очисткой трамвайных путей общей протяженностью более 132 километров.

Работа по очистке трамвайных путей ведется в усиленном режиме.

С утра сегодня на линию вышли все 10 троллейбусных маршрутов и восемь из девяти трамвайных маршрутов. Однако на некоторых маршрутах из-за устранения последствий метели увеличены интервалы движения.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».