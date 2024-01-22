В Татарстане количество коммерческих организаций сократилось

В Татарстане сократилось количество коммерческих организаций в 2023 году, их стало меньше на 3 252, следует из данных Федеральной налоговой службы, предоставленных аналитической службе FinExpertiza.

В большинстве регионов бизнес чаще закрывался. Наибольшая убыль компаний произошла в Санкт-Петербурге (–7,7 тыс.), Самарской области (–6,1 тыс.), Краснодарском крае (–2,5 тыс.), Новосибирской области (–2,3 тыс.), Свердловской области (–1,8 тыс.), Вологодской области (–1,6 тыс.), Омской области (–1,5 тыс.), Бурятии (–1,4 тыс.) и Челябинской области (–1,2 тысячи).

В 2023 году в России закрыли 254 тысячи коммерческих организаций, что на 9,3% меньше, чем в 2022 году. Это самый низкий показатель за последние восемь лет.

Такое снижение «смертности» бизнеса объясняется завершением основного этапа очистки государственного реестра от фиктивных компаний, считают эксперты. Это способствует созданию более стабильной бизнес-среды и улучшению инвестиционного климата в стране.



В то же время число открытых предприятий осталось почти неизменным, составив около 242,5 тысячи. Впервые за последние годы число открытых и закрытых компаний стало почти равным.

Примерно в трети регионов компании чаще открывались, чем закрывались. Особенно заметный прирост предприятий наблюдался в Москве (+18,2 тыс.), Подмосковье (+4,8 тыс.), Ленобласти (+1,9 тыс.), ДНР (+1,3 тыс.), Приморье (+712), Калмыкии (+623), ЛНР (+575), Запорожье (+492), Дагестане (+447) и Кабардино-Балкарии (+430).



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