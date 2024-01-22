Исполком Казани разъяснит, какие документы нужны для замены еды в школьной столовой детям с ОВЗ
Исполком Казани разъяснит, какие документы нужно представить родителям ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) для замены продуктового набора в школьной столовой. Соответствующие изменения внесут в постановление ведомства от 25 декабря 2023 года, сказано в сборнике документов мэрии города.
Необходимо будет представить следующие документы:
- копия паспорта родителя или законного представителя обучающегося на дому с отметкой о регистрации по месту жительства;
- данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) родителя или законного представителя;
- данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя или законного представителя;
- реквизиты счета родителя или законного представителя платежной системы «Мир», открытого в российской кредитной организации;
- согласие на обработку персональных данных родителя или законного представителя и ребенка.
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