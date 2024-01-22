В Татарстане сняли временное ограничение движения на трассе М-5
В Татарстане 22 января с 8.00 на трассе М-5 снято временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта.
В Бугульминском районе — на трех участках: с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км, общей протяженностью 7,5 км. В Бавлинском районе — на участке с 1257,5 км по 1280 км, протяженностью 22,5 км.
Ранее временное ограничение движения на трассе было введено из-за погодных условий.
Также вчера сняли ограничение движения на трассах Р-239, М-7, А-295, Р-241, А-151.
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