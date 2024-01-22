Альметьевский нефтяной институт будет переименован в Альметьевский технологический университет

В Татарстане могут переименовать Альметьевский государственный нефтяной институт в Альметьевский государственный технологический университет. Соответствующий проект проходит экспертизу.

Для приведения нормативной базы в соответствие с новым названием университета Министерству образования и науки совместно с Центром экономических и социальных исследований поручено разработать и представить проект изменений в нормативные акты в течение двух месяцев.

Финансовое обеспечение университета останется неизменным и будет осуществляться в рамках установленных государственных нормативов.



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