Единое парковочное пространство в Казани: изменения для доступности и безопасности

В целях создания комфортного и безопасного городского пространства в Казани проводятся работы по организации единого парковочного пространства. Это решение принято на основании федеральных законов и законодательства Республики Татарстан, а также с учетом постановлений исполкома города.

Одним из ключевых аспектов является обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями. В связи с этим вносятся изменения в организацию платных муниципальных парковок. В частности, планируется добавить новые парковочные места на определенных улицах города.

Также будут проведены работы по оптимизации дорожного движения, чтобы улучшить ситуацию на дорогах и повысить безопасность участников дорожного движения. Рекомендуется информировать общественность об этих изменениях через средства массовой информации и социальные медиаресурсы.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполнительного комитета г. Казани.

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