Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Он примет участие в заседаниях СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также в инициированном Россией заседании СБ по украинскому вопросу.

Ожидается, что министр пробудет в Нью-Йорке с 22 по 24 января для очного участия в дебатах. Последний раз министр посещал город в сентябре 2023 года для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова