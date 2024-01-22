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Происшествия

С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли больше 25 тысяч человек

02:30, 22.01.2024

Число погибших после эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 25 105 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения анклава.

В Минздраве также рассказали, что в ходе конфликта пострадал 62 861 человек.

Всего за последние сутки погибли 178 человек, ранения получили еще 293 жителя анклава.

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Илина Хакимова
Происшествия
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