ООН считает неприемлемым отрицание права палестинцев на свое государство

Отказ признавать решение о создании двух государств — Израиля и Палестины — неприемлем, сказал генсек ООН Антониу Гутерреш.

— Отказ принять решение о создании двух государств для израильтян и палестинцев, а также отрицание права на государственность палестинского народа неприемлемы, — заявил Гутерреш в соцсети X.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал намек, что при его правлении невозможно появление палестинского государства. Это объяснялось тем, что сегодня Израиль намерен обеспечивать свою безопасность, только сохраняя контроль на палестинских территориях.



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Галия Гарифуллина