На трассе М-12 «Восток» в Татарстане убрали более миллиона кубометров снега

Дорожники убрали более миллиона кубометров снега на автодороге М-12 «Восток» в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

Остаются занесенными 49 км трассы. Всего для уборки снега использовалась 51 единица техники.

Все грузовые автомобили, которые попали в снежный плен на границе Чувашии и Татарстана по направлению в Москву, пропущены. Однако движение с 684 по 836 км (от Канаша до Шали) по-прежнему ограничено.



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Галия Гарифуллина