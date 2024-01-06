Россия запросила СБ ООН по поставкам западного оружия Украине
Россия запросила заседание Совет Безопасности ООН по поставкам западного оружия Киеву. Об этом проинформировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
— Подтверждаю. Заседание запросили, — написал он в своем telegram-канале.
Напомним, в начале декабря 2023 года Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн. В пакет вошли реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, запчасти и вспомогательное оборудование.
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