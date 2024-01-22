Турпоток по России за 2023 год вырос на 20%

За 11 месяцев 2023 года прирост турпоездок по России составил +20%. Такие данные были озвучены на пленарном заседании Дня спорта и туризма, который проходит на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

— По итогам 2023 года мы превысили цифры по внутреннему турпотоку уровня доковидного 2019 года — это свыше 75 миллионов человек, — сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

На заседании отметили, что за 11 месяцев 2023 года прирост турпоездок по России составил 20%, или 12 млн человек. Кроме того, расширяется география путешествий. Северный Кавказ показал прирост турпоездок в два раза выше среднероссийских.



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Галия Гарифуллина