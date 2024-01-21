В Казани за сутки случилось почти две сотни аварий

В Казани за 20 января поступило 184 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. В одном из них не обошлось без пострадавших, рассказали в Госавтоинспекции столицы Татарстана.

Кроме того, в городе за прошедшие сутки были задержаны 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 1 автомобилист, не имевший прав управления транспортным средством.

В Татарстане ночью и днем 21 января сохранится непогода. В регионе ожидается сильный снег и ветер порывами 15—20 м/с, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее. В связи с обильными в городе объявили о продлении плана «Буран» до 22 января включительно.

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Илина Хакимова