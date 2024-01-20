Автоинспекторы Татарстана освободили почти 900 автомобилей из снежного плена за сутки

В Татарстане автоинспекторы освободили из снежного плена почти 900 автомобилей за сутки, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

Около 1 тысячи человек, которые оказались в сложной дорожной ситуации, были обеспечены продуктами первой необходимости.

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Маргарита Головатенко