Опрос: читатели «Реального времени» считают аномальный снегопад в Казани нормальной зимней погодой

В Казани этой ночью прошел мощный снегопад, который признали одним из самых интенсивных за последние 5 лет. «Реальное время» провело опрос среди читателей — согласно результатам, большинство (41%) считает такую погоду нормальной и обычной для зимы.



Как «ужасные» охарактеризовали погодные условия 30% респондентов, поскольку из-за обильного снегопада в городе образуются пробки.

Сообщили, что не планируют выходить из дома в такую погоду, поэтому чувствуют себя хорошо, 29% читателей.

По прогнозам синоптиков, до завтрашнего дня на город обрушится около 23 миллиметров осадков, что составляет до 30 сантиметров высоты снежного покрова.

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Маргарита Головатенко