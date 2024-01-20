В Казани увеличился спрос на занятия с тренерами

В Казани наблюдается рост числа обращений к спортивным тренерам по различным дисциплинам. Спрос на услуги тренеров по различным видам спорта в столице Татарстана увеличился на 4% по сравнению с прошлым январем, согласно данным исследования «Авито».

Особенно заметен рост в таких направлениях, как танцы (до 147%), единоборства и командные виды спорта, например, баскетбол, волейбол и хоккей.

По сравнению с прошлым годом, предложений от тренеров стало больше на 9%. Наиболее популярными видами спорта среди жителей Казани остаются танцы, сноуборд, единоборства, лыжи и командные игры. Этот тренд может быть связан с желанием людей поддерживать хорошую физическую форму и улучшать свое ментальное состояние.



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Маргарита Головатенко