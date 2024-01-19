В Челнах арестовали профессора КФУ по делу о взятках на 195 тысяч рублей

В СИЗО до 17 марта отправил сегодня Набережночелнинский горсуд экс-директора филиала КФУ и завкафедрой экономики филиала Анатолия Макарова. Против этой меры пресечения в суде возражали и прокурор, и подозреваемый, и его адвокаты, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



По версии Следкома и экономической полиции, Макаров в апреле текущего года получил через посредника не менее 195 тысяч рублей в качестве взятки, в том числе за сдачу экзаменов без реальной проверки знаний у студентов из Туркменистана.

На заседании подозреваемый утверждал — никаких денег не брал.

На водворении 61-летнего профессора под стражу настаивал следователь челнинского отдела СК. Представитель прокуратуры предлагал ограничиться домашним арестом. Но суд посчитал более весомыми доводы следствия о возможности фигуранта скрыться либо оказать давление на свидетелей по делу, и ходатайство было удовлетворено.

Защита намерена обжаловать сегодняшнее решение. Будет ли подавать апелляционное представление прокуратура, покажет время.

В данный момент на сайте вуза Макаров числится в должности профессора Набережночелнинского филиала и кафедры производственного менеджмента Высшей школы экономики и права.