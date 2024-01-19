Дело о травмах ребенка из-за нарушений на детской площадке в Бугульме передали в суд

В Татарстане перед судом предстанет 50-летний мужчина, обвиняемый в выполнении работ, которые не отвечали требованиям безопасности при строительстве и монтаже игровой площадки в Бугульме. Следствие установило, что обвиняемый допустил ряд нарушений при проведении работ, в том числе не обеспечил должное ограждение площадки для предотвращения доступа посторонних.



Одним из наиболее серьезных нарушений стало то, что на площадке был установлен игровой комплекс «Вертолет» для детей до 6 лет без надлежащего крепления. В результате этого 8-летний мальчик получил тяжкие телесные повреждения, когда комплекс упал на него.

Следствие собрало все необходимые доказательства, и уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Маргарита Головатенко