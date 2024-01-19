Новости общества

18:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Хакеры стали чаще атаковать информационные системы Татарстана

17:32, 19.01.2024
Хакеры стали чаще атаковать информационные системы Татарстана
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал о росте количества атак на информационные системы республики. Об этом он заявил на коллегии Минцифры Татарстана.

— В текущем году нам предстоит провести важнейшие события: выборы президента страны, ряд крупных международных мероприятий, включая заседание БРИКС. Задача министерства — обеспечить полную информационную безопасность и работу систем видеонаблюдения, — сказал татарстанский лидер.

На коллегии раис Татарстана Рустам Минниханов призвал активнее выполнять задачу президента России Владимира Путина по переходу на отечественное программное обеспечение государственных и муниципальных органов. Он назвал этот вопрос вопросом «национальной безопасности».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

ОбществоТехнологии Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также