Хакеры стали чаще атаковать информационные системы Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал о росте количества атак на информационные системы республики. Об этом он заявил на коллегии Минцифры Татарстана.

— В текущем году нам предстоит провести важнейшие события: выборы президента страны, ряд крупных международных мероприятий, включая заседание БРИКС. Задача министерства — обеспечить полную информационную безопасность и работу систем видеонаблюдения, — сказал татарстанский лидер.

На коллегии раис Татарстана Рустам Минниханов призвал активнее выполнять задачу президента России Владимира Путина по переходу на отечественное программное обеспечение государственных и муниципальных органов. Он назвал этот вопрос вопросом «национальной безопасности».



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