Рустам Минниханов: нужно обеспечить работу по переходу на отечественное программное обеспечение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал активнее выполнять задачу президента России Владимира Путина по переходу на отечественное программное обеспечение государственных и муниципальных органов. Об этом он заявил на коллегии Минцифры Татарстана

— Мы ведем работу по внедрению российской операционной системы. При этом есть ряд органов власти и муниципалитетов, у которых данная система не установлена ни на один компьютер. Это Комитет по охране объектов культурного наследия, Алексеевский, Елабужский, Зеленодольский, Буинский, Кайбицкий районы, — сообщил татарстанский лидер.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он призвал обратить на это внимание представителей Минцифры республики и муниципалитетов. По его словам, такую задачу нужно решить, так как это «вопрос национальной безопасности».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».