В Казани может появиться новая остановка по улице Хади Такташа

Глава ГКУ «Государственное юридическое бюро Татарстана» Марс Фаткуллин попросил первого заместителя премьер-министра Татарстана Рустама Нигматуллина помочь решить вопрос с остановкой на улице Хади Такташа в Казани.

— Мы переезжаем в новое здание на Хади Такташа. Там также будут организации, юридическая клиника и музей юстиции. Однако здесь транспортного сообщения нет. ... Вот этот вопрос нам надо помочь решить на уровне правительства, чтобы люди могли сюда спокойно добираться на общественном транспорте, — обратился он к Рустаму Нигматуллину.

По его словам, Управление Минюста уже направило письмо на имя мэра города Ильсура Метшина с просьбой организовать дополнительную остановку на этой улице и включить ее в маршруты общественного транспорта.

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