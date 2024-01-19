На трассе М-12 «Восток» в Татарстане снежные заносы ликвидируют 39 единиц техники

Для борьбы со снежными заносами на трассе М-12 «Восток» в Татарстане были привлечены 39 единиц техники, рассказали в пресс-службе «Автодора».

— Дорожники ведут работу совместно с МЧС и ГИБДД. Привлечена тяжелая техника, — говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали воздержаться от поездок по трассе М-12 в Татарстане.

Напомним, с ухудшением погодных условий в Татарстане закрыли трассы М-7 и М-12 для всех автомобилей. Как регион переживает неделю снежного коллапса — в обзоре «Реального времени».

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Галия Гарифуллина