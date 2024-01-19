Елочный городок у Центра семьи «Казан» закрыт из-за непогоды
19 января закрыт елочный городок у Центра семьи «Казан». Причиной стал сильный снегопад, сообщили в пресс-службы Дирекции парков и скверов столицы Татарстана.
— В выходные ярмарка «Казан кучтәнәчләре», аттракционы и горка будут открыты. Возможны изменения режима работы елочного городка в случае ухудшения погодных условий, — предупредили казанцев.
Напомним, мощный снегопад снова атаковал Татарстан. На этот раз беспрецедентная непогода будет держаться в республике как минимум до воскресенья. А пока здесь перекрывают трассы, задерживают пассажирские рейсы. Как регион переживает неделю снежного коллапса — в обзоре «Реального времени».
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