Казанский аэропорт продолжает работать, несмотря на непогоду

Аэропорт Казань открыт для выполнения полетов. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель пресс-службы аэропорта Адель Гатауллин.

— 19 января, несмотря на сложную метеорологическую обстановку (порывы ветра до 23 м/с, видимость 450 метров), Международный аэропорт Казань открыт для выполнения полетов. Командиры экипажей принимают решение о выполнении посадки самостоятельно, исходя из фактических метеоусловий, — сообщил он.

В пресс-службе аэропорта отметили, что пассажирам задержанных рейсов предоставляются напитки и питание, а также услуги комнаты матери и ребенка. С ними работают представители авиакомпаний и аэропорта в соответствии с ФАП-82. Кроме того, за ситуацией наблюдают работники транспортной прокуратуры.

Согласно данным онлайн-табло, были задержаны несколько рейсов из Казани в Шарм-эш-Шейх, Санкт-Петербург, Москву (Шереметьево и Домодедово).

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Галия Гарифуллина