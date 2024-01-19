В Казани к концу 2024 года появится самая большая поликлиника в Татарстане

В Казани уже к концу этого года планируется построить самую большую поликлинику в Татарстане в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Площадь медицинского учреждения составит 10 600 квадратных метров. Оно сможет обслуживать до 65 тысяч человек.

Как уточняется, в клинике будут работать как взрослая, так и детская поликлиники. Также станут функционировать женская консультация, травматологический пункт и филиал станции скорой помощи из пяти бригад.

Напомним, в течение года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» запланированы строительство и ремонт 128 медицинских объектов в республике. В Татарстане построят две поликлиники, центр врача общей практики и 20 ФАПов. Еще 28 ФАПов возведут на республиканские средства. Также в рамках нацпроекта запланирован капитальный ремонт 82 ФАПов и 23 медицинских учреждений.



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