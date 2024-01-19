Аномальные холода в Татарстане привели к увеличению потребления тепловой энергии

В Татарстане из-за аномально холодной погоды в декабре значительно возросло потребление тепловой энергии. Об этом сообщает «РБК-Татарстан», ссылаясь на пресс-службу Минстроя РТ.

Так, в Казани потребление тепла выросло на 34,6%, по сравнению с ноябрем. В Набережных Челнах этот показатель увеличился на 56,8%, а в Нижнекамске — на 49,9%.

Как следствие, сумма начислений за тепловую энергию также значительно выросла. В Казани увеличение составило 44,8%, в Набережных Челнах — 56,8%, а в Нижнекамске — 49,6%.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов отметил, что в особенно холодные дни температура теплоносителя повышалась как на ТЭЦ, так и в индивидуальных теплопунктах домов. Это позволило поддерживать комфортную температуру в квартирах жителей региона. Фролов также подчеркнул, что работники ЖКХ и управляющие компании оперативно реагировали на изменения погодных условий и обращения жителей.

В результате, несмотря на аномальные холода, теплоснабжение в республике работало бесперебойно.

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