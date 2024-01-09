Казанский метеоролог объяснил причину аномальных холодов в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В ближайшую декаду температура воздуха в Татарстане ожидается в среднем на 8 градусов ниже нормы. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев. Он объяснил, чем обусловлены аномальные холода.

— Наш регион находится в тылу обширного циклона с центром в Западной Сибири. К нам поступают холодные воздушные массы с севера и северо-запада, — проинформировал он.

По словам эксперта, в ближайшее время на территории региона ожидается кратковременное потепление. Температура воздуха в середине недели будет колебаться от -13 до -16 градусов. Но уже в эти выходные в республике похолодает до -22 градусов. Метели и сильные ветра на этой неделе не прогнозируются.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Средняя температура первых девяти дней месяца составила минус 19,8 градуса Цельсия при норме минус 10 градусов. Такого морозного начала января не было достаточно давно. Сравниться с ним может аналогичный период 1997, 1989, 1987 годов, — передает его слова пресс-служба КФУ.

Сегодня в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Согласно прогнозу синоптиков, среднесуточные температуры воздуха будут достигать от -18 до -24°, что ниже нормы на 9—15°.

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Айрат Назипов