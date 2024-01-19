В новогодние каникулы турпоток из Татарстана за границу вырос на треть

В новогодние каникулы турпоток из Татарстана за границу вырос на треть. Об этом сообщают эксперты сервиса бронирования отелей МТС Travel. Уточняется, что в исследовании учитывались поездки россиян за рубеж с 30 декабря по 8 января включительно.

Чаще всего татарстанцы ездили в ОАЭ, Турцию и Египет.

Так, на поездки в Эмираты пришлось около 18% от всех путешествий жителей Татарстана за границу. Доля Турции в этом сегменте составила 16% от общего турпотока из региона. На Египет, замыкающий тройку лидеров, пришлось 14,5% поездок. В топ-5 также вошли Белоруссия (8,5%) и Казахстан (5%).

Эксперты обратили внимание, что результаты исследования по Татарстану в целом схожи с общероссийским рейтингом самых популярных стран в новогодние каникулы.

Однако для россиян любимой страной для путешествия в эти праздники стала Турция — ее доля от общего турпотока в дальнее зарубежье составила 20%. На 2-м месте — ОАЭ (18%), тройку лидеров замкнул Китай (12%). В исследовании также говорится, что на новогодние праздники доля европейских стран от всех поездок в дальнее зарубежье составила 16% против 20% в прошлом году.



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Илина Хакимова